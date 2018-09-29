Фигурант уголовного дела Новиков останется руководить депздравом Ямала

По информации издания Nashgorod, Сергей Новиков на Ямале фигура очень известная. Один известный политический телеграмм-канал, имеющий более 60 тысяч подписчиков, рассказал в сентябре этого года о деятельности главврача Ямала и о его работе во власти. В публикации Новиков называется «махровым коррупционером» и делается вывод о том, что Дмитрий Артюхов не может с ним справиться.