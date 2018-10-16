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Posted 16 октября 2018,, 08:41

Published 16 октября 2018,, 08:41

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Немецкая бытовая техника

16 октября 2018, 08:41
Выбирая бытовую технику для своего дома, многие люди задумываются, не остановиться ли на приборах из Германии. Тут свою роль играет и репутация, которые вполне заслуженно имеют качественные немецкие товары, и безупречный дизайн, которым тоже могут похвастаться почти все бренды.

Рассмотрим несколько немецких марок кухонной бытовой техники, которым действительно можно доверять.

Gaggenau

Безусловный лидер, как в самой Германии, так и за ее пределами. Это бренд премиум-класса, техника которого высоко ценится не только в домашних, бытовых условиях, но и на профессиональных кухнях.

Первый приятный шок покупатели испытывают, познакомившись с историей марки. Компании уже почти 350 лет! Да-да, это не ошибка! Разумеется, в те годы еще не было ни стеклокерамических плит, ни пароварок, ни холодильников и кофемашин. Когда-то предприятие начинало свою деятельность с совсем других изделий, но, что интересно, достаточно быстро переквалифицировалось именно на кухонную технику: тогда компания выпускала угольные, а потом газовые плиты.

Следующая отличная новость — обилие патентов на изобретения. Их более 300! Например, знакомая каждому стеклокерамическая панель была создана именно на этом предприятии. А уж какое количество оригинальных, комбинированных приборов предлагает завод — и не счесть.

Эти и многие другие причины, связанные в основном с качеством, долговечность и дизайном приборов, становятся ключевыми. Именно благодаря им многие люди решают купить Гаггенау и ни разу не жалеют о принятом решении.

Miele

Еще один элитный немецкий бренд, который производит свои товары в Германии. При этом фабрики есть также в Австрии и Чехии. Это добротная техника (как встраиваемая, так и соло), а также профессиональное оборудование для гостиниц, ресторанов, кафе и т.д.

История марки чуть скромнее, чем у предыдущего производителя — компании чуть больше ста лет. Но она тоже заслуживает безусловного доверия и уважения.

Braun

Отлично зарекомендовавшая себя техника среднего ценового сегмента, которая очень широко распространена в нашей стране.

Штаб-квартира находится в немецком городе Кронберк. При этом в настоящее время акции принадлежат разным компаниям, что не отражается на качестве. Особенно высоко ценится мелкая техника этого производителя.

Steba

Малоизвестный в нашей стране бренд, который пользуется огромной популярностью в Германии. Это небольшое, семейное предприятие, которое находится в городе Бамберг и специализируется всего лишь на нескольких видах техники. Но зато вся она собирается в Германии, что сказывается и на ее качестве, и на дизайне.

#Свободное время#Бытовая техника#Германия#Плита
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