Немецкая бытовая техника

Первый приятный шок покупатели испытывают, познакомившись с историей марки. Компании уже почти 350 лет! Да-да, это не ошибка! Разумеется, в те годы еще не было ни стеклокерамических плит, ни пароварок, ни холодильников и кофемашин. Когда-то предприятие начинало свою деятельность с совсем других изделий, но, что интересно, достаточно быстро переквалифицировалось именно на кухонную технику: тогда компания выпускала угольные, а потом газовые плиты.