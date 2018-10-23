«Норникель» взялся за инжиниринговые проекты

В настоящее время «Норникель» работает над развитием цифровых и IT-технологий, развивая сотрудничество с представителями этого рынка. На минувшей неделе было подписано соглашение со «Сколково», где «Норникель» создает партнерский центр, который займется разработкой и внедрением новых IT-технологий. Инновационный центр и «Норникель» уверены, что их партнерство даст толчок развитию отечественной IT-отрасли и привлечет ведущие технологические компании РФ.