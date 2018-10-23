«Норникель» взялся за инжиниринговые проекты

Posted 23 октября 2018, 18:15
Published 23 октября 2018, 18:15
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
По данным издания «Новые известия», одним из соучредителей некоммерческой организации «Инновационный инжиниринговый центр», которую возглавляет гендиректор Николай Колпаков, стал «Норникель». Ранее Колпаков говорил, что центр превратится в интегратор построения кооперационных связей в сфере технологического инжиниринга в России.
Как отметил заместитель директора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук, «Инновационный инжиниринговый центр» может стать интерфейсом сотрудничества с российскими компаниями для решения определенных задач.
Главная задача «Инновационного инжинирингового центра» - формирование системного подхода. Он находит технологические проблемы, стоящие перед российскими корпорациями, и предлагает им решение с использованием новых отечественных технологий. Также центр создает кооперационные цепочки, состоящие из российских компаний, МСП, инжиниринговых и научных центров, чтобы добиться технологических решений.
В настоящее время «Норникель» работает над развитием цифровых и IT-технологий, развивая сотрудничество с представителями этого рынка. На минувшей неделе было подписано соглашение со «Сколково», где «Норникель» создает партнерский центр, который займется разработкой и внедрением новых IT-технологий. Инновационный центр и «Норникель» уверены, что их партнерство даст толчок развитию отечественной IT-отрасли и привлечет ведущие технологические компании РФ.