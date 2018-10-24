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Posted 24 октября 2018,, 01:30

Published 24 октября 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Уровень безработицы в Свердловской области снизился на 0,2% с начала 2018 года

24 октября 2018, 01:30
Уровень безработицы в Свердловской области снизился на 0,2% с начала 2018 года. Эти показатели являются минимальными за последние пять лет.

21 147 человек, оставшихся без работы, были поставлены на учет в центр занятости. Число безработных уменьшилось на 18%.

Кроме того, сообщается, что число несчастных случаев, повлекших смерть на производстве, с 27 уменьшилось до 23. В некоторых отраслях, таких как строительство, лесное и сельское хозяйство возрос уровень производственного травматизма, сообщают «Европейско-Азиатские новости».

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#Общество#Свердловская область#Статистика#Безработица#Безработные#Проценты
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