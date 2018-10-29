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Posted 29 октября 2018,, 12:28

Published 29 октября 2018,, 12:28

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Юная гимнастка из Нижнего Тагила получила медаль на Международном конкурсе

29 октября 2018, 12:28
15-ти летняя гимнастка получила серебряную медаль в Италии, где соревновалась наравне со взрослыми.

Юлия Федотова представляла коллектив «Аншлаг» на Международном цирковом фестивале в Италии и завоевала серебряную медаль. В конкурсе принимали участие китайцы, кубинцы, американцы, итальянцы, французы, румыны и немцы.

15-ти летняя тагильчанка исполняла свой коронный номер «Лунная мечта». Во время выступления в течение четырех с половиной минут Олеся стоит на тростях попеременно то на одной руке, то на двух при этом выполняя сложные трюки с мячом. Таких результатов удалось добиться благодаря тренировкам по много часов каждый день. Поскольку в рамках фестиваля не было детской категории, тагильчанке пришлось выступать среди взрослых соперников, пишет ИА «Все новости».

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#Спорт#Нижний Тагил#Фестиваль#Награда#Италия#Видео#Цирк#Гордость Нижнего Тагила
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