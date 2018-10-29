Юная гимнастка из Нижнего Тагила получила медаль на Международном конкурсе

15-ти летняя тагильчанка исполняла свой коронный номер «Лунная мечта». Во время выступления в течение четырех с половиной минут Олеся стоит на тростях попеременно то на одной руке, то на двух при этом выполняя сложные трюки с мячом. Таких результатов удалось добиться благодаря тренировкам по много часов каждый день. Поскольку в рамках фестиваля не было детской категории, тагильчанке пришлось выступать среди взрослых соперников, пишет ИА «Все новости».