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Posted 31 октября 2018,, 08:37

Published 31 октября 2018,, 08:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Напали на ТЦ: банда налетчиков предстанет перед судом в Екатеринбурге

31 октября 2018, 08:37
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении банды из 12 человек, которые подозреваются в разбойном нападении на магазины сотовой связи в ТРЦ «Кит».

По данным следствия, ранним утром 7 сентября 2017 года молодые люди, трое из которых были с битами, вошли в ТРЦ «Кит» на улице Амундсена. Они избили охранников и начали вскрывать магазины сотовой связи. За несколько минут обвиняемые похитили сотовые телефоны на общую сумму около 1 млн рублей.

Далее грабители скрылись с места преступления, однако один из них поскользнулся и упал. Его задержали охранники ТЦ. Впоследствии полиция задержала всех нападавших. Пятерых из них на время следствия заключили под стражу, остальных – под домашний арест.

Члены банды обвиняются по статье УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере». Материалы уголовного дела переданы в суд, сообщает СУ СК по Свердловской области.

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