Жители Кушвы почтили память жертв политических репрессий

Это случилось в 1931 году ночью. Приехали работники НКВД и забрали отца с дедушкой и нас с мамой. Сказали ничего лишнего не брать, только документы. Мама была беременной на последнем месяце. Сумела в подушку упрятать валенки для папы. Нас с братом посадили на телегу и повезли в Казань. Мне в ту пору было пять лет. Позже в вагон посадили наших мужчин. Везли нас на Урал в скотских вагонах без всяких удобств,рассказала пенсионерка.