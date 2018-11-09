tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2018,, 01:30

Published 9 ноября 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жители Кушвы почтили память жертв политических репрессий

9 ноября 2018, 01:30
В Кушве на горе Долгой прошел митинг, посвященный жертвам политических репрессий 30-50 годов.

Около 310 жителей Кушвы – это люди, чьи родители подверглись репрессиям. Ранее на горе Долгой располагался трудовой поселок, где проживали сосланные, объявленные врагами народа. В поселке находилась школа, магазин, клуб и бараки.

Собравшиеся на митинге почтили помять репрессированных минутой молчания. Кроме того, с речью выступили заместители главы города и председатель городского совета реабилитированных Лидия Мухамеджанова.

Позже был объявлен свободный микрофон и желающие смогли поделиться воспоминаниями и историями о своих родных. Так 92-летняя Анна Сидорова рассказала как ее семью в 1931 году отправили на Урал.

Это случилось в 1931 году ночью. Приехали работники НКВД и забрали отца с дедушкой и нас с мамой. Сказали ничего лишнего не брать, только документы. Мама была беременной на последнем месяце. Сумела в подушку упрятать валенки для папы. Нас с братом посадили на телегу и повезли в Казань. Мне в ту пору было пять лет. Позже в вагон посадили наших мужчин. Везли нас на Урал в скотских вагонах без всяких удобств,рассказала пенсионерка.

Пожилая женщина рассказала, что их привезли в Кушву, где они жили в бараке, рассчитанном на 10 человек. Ее мать родила ребенка, который вскоре умер от тифа. Анна Сидорова всю жизнь прожила в Кушве, работала медсестрой, сообщает «КТЦ».

Материалы по теме
Экскурсию по местам памяти жертв сталинских репрессий запустят в ЕкатеринбургеСвердловчане почтили память жертв политических репрессий (ФОТО)В Нижнем Тагиле запланировано создание мемориала, который увековечит память 20 000 жертв политических репрессий (ФОТО)
#Общество#Кушва#Гора Долгая#Митинг#Мемориал жертвам политических репрессий
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07