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Posted 16 ноября 2018, 02:30

Published 16 ноября 2018, 02:30

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Посёлок-призрак Горельский будет ликвидирован в Свердловской области

16 ноября 2018, 02:30
Городская дума Невьянска внесла в Заксобрание Свердловской области законопроект о ликвидации посёлка Горельский, на территории которого длительное время уже никто не живёт.

С 2002 года в посёлке Горельский Невьянского городского округа никто не живет. Соответственно никакой инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений и иных объектов недвижимого имущества в Горельском не имеется.

15 ноября Невьянская городская дума обратилась к областному Законодательному собранию с предложением ликвидировать посёлок и подала соответствующий законопроект, сообщает РИА «Новый день».

#Общество#Свердловская область#Законодательное собрание#Невьянск#Поселок#Невьянский район#Ликвидация
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