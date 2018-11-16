Посёлок-призрак Горельский будет ликвидирован в Свердловской области

Posted 16 ноября 2018, 02:30
Published 16 ноября 2018, 02:30
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
С 2002 года в посёлке Горельский Невьянского городского округа никто не живет. Соответственно никакой инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений и иных объектов недвижимого имущества в Горельском не имеется.
15 ноября Невьянская городская дума обратилась к областному Законодательному собранию с предложением ликвидировать посёлок и подала соответствующий законопроект, сообщает РИА «Новый день».