Посёлок-призрак Горельский будет ликвидирован в Свердловской области

Городская дума Невьянска внесла в Заксобрание Свердловской области законопроект о ликвидации посёлка Горельский, на территории которого длительное время уже никто не живёт.

С 2002 года в посёлке Горельский Невьянского городского округа никто не живет. Соответственно никакой инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений и иных объектов недвижимого имущества в Горельском не имеется. 15 ноября Невьянская городская дума обратилась к областному Законодательному собранию с предложением ликвидировать посёлок и подала соответствующий законопроект, сообщает РИА «Новый день».