Впервые за 15 лет: 8 живых ёлок появятся на площади 1905 года в Екатеринбурге

Posted 29 ноября 2018,, 19:30
Published 29 ноября 2018,, 19:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Три 12-метровых и пять 6-метровых елей будут установлены в центре уральской столицы. Каждую из них украсят так, чтобы они ничем не были хуже устанавливаемых ранее искусственных ёлок. Таким образом, екатеринбургская администрация старается следовать модному тренду на всё натуральное.
Как сообщает «Федерал Пресс», работы начнутся с 1 декабря и продолжатся до 27-го. Уже 28 декабря Ледовый город откроется и простоит в течение месяца. По утверждениям подрядчика, запланированные мероприятия по обустройству площади идут в соответствии с графиком.