tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2018,, 19:30

Published 29 ноября 2018,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Впервые за 15 лет: 8 живых ёлок появятся на площади 1905 года в Екатеринбурге

29 ноября 2018, 19:30
Екатеринбургская мэрия старается следовать тренду на всё натуральное: впервые за 15 лет на площади 1905 года появятся живые ёлки, а не искусственные.

Три 12-метровых и пять 6-метровых елей будут установлены в центре уральской столицы. Каждую из них украсят так, чтобы они ничем не были хуже устанавливаемых ранее искусственных ёлок. Таким образом, екатеринбургская администрация старается следовать модному тренду на всё натуральное.

Как сообщает «Федерал Пресс», работы начнутся с 1 декабря и продолжатся до 27-го. Уже 28 декабря Ледовый город откроется и простоит в течение месяца. По утверждениям подрядчика, запланированные мероприятия по обустройству площади идут в соответствии с графиком.

Материалы по теме
Елка сгорела на площади в Южно-Сахалинске (ВИДЕО)
#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Новый год#Елка#Новогодняя елка#Площадь#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07