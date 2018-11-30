Ферма с шестью оленями под Екатеринбургом продается за 7,2 млн рублей

Posted 30 ноября 2018, 07:40
Published 30 ноября 2018, 07:40
Modified 29 ноября, 17:19
Updated 29 ноября, 17:19
Согласно информации с сайта объявлений, животноводческая ферма располагается в селе Чусовое Шатинского района. Её площадь составляет 1 га. Ферма рассчитана на содержание 200 голов коров, но в настоящий момент там живут 6 пятнистых оленей.
Также в объявлении указано, что на продаваемой территории построены загоны для поросят, перепёлок и страусов.
Владельцы уверяют, что ферма может приносить ежемесячный доход в размере 300-500 тысяч рублей, сообщается на сайте N1.ru.