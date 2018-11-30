tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2018, 07:40

Published 30 ноября 2018, 07:40

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Ферма с шестью оленями под Екатеринбургом продается за 7,2 млн рублей

30 ноября 2018, 07:40
Под Екатеринбургом выставлена на продажу ферма с шестью пятнистыми оленями. Её стоимость равна 7,2 млн рублей.

Согласно информации с сайта объявлений, животноводческая ферма располагается в селе Чусовое Шатинского района. Её площадь составляет 1 га. Ферма рассчитана на содержание 200 голов коров, но в настоящий момент там живут 6 пятнистых оленей.

Также в объявлении указано, что на продаваемой территории построены загоны для поросят, перепёлок и страусов.

Владельцы уверяют, что ферма может приносить ежемесячный доход в размере 300-500 тысяч рублей, сообщается на сайте N1.ru.

#Новости УрФО#Здоровье#Продажа#Ферма#Екатеринбург#Шалинский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика