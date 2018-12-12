На Mercedes-Benz Fashion Week Russia представили наряды для беременных женщин

Оксана Федорова рассказала журналистам, что дизайном одежды она занялась в период своей беременности. Уже находясь в положении, телеведущая приступила к разработке своей первой коллекции. На показе «09.заРОЖДЕНИЕ моды» Федорова представила вечернее платье со шлейфом. Оно вошло в ее коллекцию «LIKE A MOVIE» («Как кино»). Платье Федоровой призвано подчеркнуть беременность, а не спрятать ее. Оно выполнено в духе эстетики 80-х годов минувшего века. Наряд подчеркивает красоту женщины во время беременности.