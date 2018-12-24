Приговорена к 16 годам: убившая почтальона екатеринбурженка будет выпущена из тюрьмы

Находясь в следственном изоляторе, Рыжкова перенесла операцию на ноге. Ей присвоили вторую группу инвалидности. Заключенная подала апелляцию. Районный суд республики Хакасия отказал женщине в пересмотре приговора, тогда екатеринбурженка направила заявление о досрочном освобождении в Верховный суд. Ходатайство было удовлетворено, и убившая почтальона Рыжкова должна в ближайшее время выйти на свободу.