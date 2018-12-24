tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2018,, 14:00

Published 24 декабря 2018,, 14:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Приговорена к 16 годам: убившая почтальона екатеринбурженка будет выпущена из тюрьмы

24 декабря 2018, 14:00
Екатеринбурженка Людмила Рыжкова, которая ранее со своим сыном убила женщину-почтальона, будет выпущена из колонии по причине болезни. Она была приговорена к 16 годам лишения свободы.

Находясь в следственном изоляторе, Рыжкова перенесла операцию на ноге. Ей присвоили вторую группу инвалидности. Заключенная подала апелляцию. Районный суд республики Хакасия отказал женщине в пересмотре приговора, тогда екатеринбурженка направила заявление о досрочном освобождении в Верховный суд. Ходатайство было удовлетворено, и убившая почтальона Рыжкова должна в ближайшее время выйти на свободу.

В федеральном законе есть перечень болезней, из-за которых заключенные могут получить освобождение. Болезнь Рыжковой числится в данном списке. Начальник исправительной колонии сообщил о ее выходе на свободу. Об этом порталу E1.ru рассказала дочь Рыжковой.

Помимо инвалидности, у женщины сахарный диабет. В постановлении Верховного суда написано, что заключенная, у которой появилось заболевание после оглашения приговора, может быть выпущена на свободу.

Материалы по теме
Мать и сын осуждены за жестокое убийство женщины-почтальона в Екатеринбурге64-летняя женщина и ее сын подозреваются в убийстве доставщицы пенсии в Екатеринбурге
#Происшествия#Новости УрФО#Болезнь#Лишение свободы#Приговор#Колония#Заключенные#Свобода#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07