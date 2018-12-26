Помогите Мише! Более 8 млн рублей требуется ребенку на восстановление слуха

На голове крохи не стильная повязка, не элемент одежды. Это специальный аппарат костной проводимости – единственная связь со звуками, которые его окружают. Всё, что он слышит, очень искажено. Но даже это всего лишь временное решение, поскольку кости скоро начнут твердеть. Затем начнётся серьёзная задержка речевого развития. И самое страшное – риск образования опухоли в голове. И если он выживет, то через 2 года совсем потеряет слух и надежду на его восстановление.