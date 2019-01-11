Более 2100 иностранных граждан выдворены из Свердловской области за 2018 год

Posted 11 января 2019,, 11:32
Published 11 января 2019,, 11:32
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
За 2018 год судебные приставы Свердловской области вернули на родину более 2100 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство Российской Федерации. Всего 54 ребенка и 2 133 взрослых иностранных граждан были выдворены из Свердловской области за пределы России.
Отмечается, что 1 749 иностранных граждан из числа возвращаемых на родину купили билеты на самолет за свой счет. Общая сумма приобретения билетов составила более 6,5 млн рублей. Остальные нелегальные мигранты вернулись к своим близким за счет федерального бюджета РФ.
Выдворенные иностранцы нарушили правила въезда в Российскую Федерацию или режим пребывания в стране. Возможность вернуться в Россию у них может появиться через пять лет.
Сообщается, что из числа выдворенных из Свердловской области в 2018 году иностранных граждан 12 нелегальных мигрантов трудились в Нижнем Тагиле в подпольном цеху розлива алкогольной продукции, пишет пресс-служба УФССП России по Свердловской области.