Более 2100 иностранных граждан выдворены из Свердловской области за 2018 год

За 2018 год судебные приставы выдворили из Свердловской области 54 ребенка и 2133 совершеннолетних из числа иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство Российской Федерации.