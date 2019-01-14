Семейный киносеанс для гостей из Верхней Пышмы прошёл в библиотеке №1 Нижнего Тагила

В соответствии с рождественской тематикой организаторы подобрали и фильм – «Один дома». Оказалось, что он является любимым для родителей с самого детства. Киносеанс прошёл под вкусное угощение – сырную пиццу и кока-колу, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.