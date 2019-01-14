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Posted 14 января 2019,, 01:30

Published 14 января 2019,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Семейный киносеанс для гостей из Верхней Пышмы прошёл в библиотеке №1 Нижнего Тагила

14 января 2019, 01:30
Учащиеся Верхнепышминской школы-интерната для незрячих детей вместе с родителями, братьями и сёстрами приняли участие в семейном киносеансе, который прошёл в нижнетагильской библиотеке №1.

11 января в гости к библиотеке №1 приехали учащиеся Верхнепышминской школы-интерната. Встретили гостей хороводом вокруг ёлки в холле библиотеки. Затем прошла игра «Передай рукавичку» и уже после неё начался кинопросмотр.

В соответствии с рождественской тематикой организаторы подобрали и фильм – «Один дома». Оказалось, что он является любимым для родителей с самого детства. Киносеанс прошёл под вкусное угощение – сырную пиццу и кока-колу, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

#Свободное время#Нижний Тагил#Новый год#Мероприятие#Кино#Библиотека №1
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