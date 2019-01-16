Запись в первый класс в Нижнем Тагиле начнется 1 февраля

Записать будущего первоклассника в школу Нижнего Тагила можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через Портал образовательных услуг Свердловской области. При электронной регистрации родителям также необходимо заполнить заявление, после оформления которого в течении трех дней нужно предъявить в школу оригиналы документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка и свидетельства о его регистрации.