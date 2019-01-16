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Posted 16 января 2019,, 09:17

Published 16 января 2019,, 09:17

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Запись в первый класс в Нижнем Тагиле начнется 1 февраля

16 января 2019, 09:17
1 февраля начинается прием документов для записи в первый класс детей, проживающих на закрепленной за школой территории.

Родители будущих первоклассников могут обратиться лично в школу или воспользоваться услугами МФЦ, расположенных на улице Космонавтов, 45, проспекте Вагоностроителей, 64 или на Металлургов, 46Б.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, а также родителям предложат заполнить заявление.

Записать будущего первоклассника в школу Нижнего Тагила можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через Портал образовательных услуг Свердловской области. При электронной регистрации родителям также необходимо заполнить заявление, после оформления которого в течении трех дней нужно предъявить в школу оригиналы документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка и свидетельства о его регистрации.

В течение 7 дней школа издаст приказ о зачислении ребенка в первый класс или выдаст уведомление об отказе.

Регистрация первоклассников, закрепленных за территорией школы, заканчивается 30 июня. 1 июля начинается прием детей, проживающих на других территориях, который длится до момента заполнения мест, но заканчивается не позднее 5 сентября, сообщается на официальном сайте Управления образования администрации Нижнего Тагила.

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