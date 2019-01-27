Незаконно уволенного сотрудника совхоза восстановили на работе в Свердловской области

По итогам проверки установлено, что при расторжении трудового договора с сотрудником работодателем допущены грубые нарушения ТК РФ. Работодателем не составлен акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте, не установлена причина прогула, работник не привлечен к дисциплинарной ответственности и другие нарушения.