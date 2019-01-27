Незаконно уволенного сотрудника совхоза восстановили на работе в Свердловской области

Posted 27 января 2019, 13:52
Published 27 января 2019, 13:52
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Сотрудника государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» незаконно уволили за прогул рабочего дня. Работник предприятия обратился в прокуратуру пригородного района. Прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства.
По итогам проверки установлено, что при расторжении трудового договора с сотрудником работодателем допущены грубые нарушения ТК РФ. Работодателем не составлен акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте, не установлена причина прогула, работник не привлечен к дисциплинарной ответственности и другие нарушения.
Вынесено представление прокуратуры в адрес директора предприятия о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Также сотрудники прокуратуры обратились в Пригородный районный суд с требованиями признать увольнение незаконным и восстановить сотрудника в должности. И потребовали взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил полностью, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.