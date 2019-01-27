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Posted 27 января 2019, 13:52

Published 27 января 2019, 13:52

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Незаконно уволенного сотрудника совхоза восстановили на работе в Свердловской области

27 января 2019, 13:52
Незаконно уволенного за прогул сотрудника «Совхоза «Шумихинский» восстановили на работе только после вмешательства прокуратуры.

Сотрудника государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» незаконно уволили за прогул рабочего дня. Работник предприятия обратился в прокуратуру пригородного района. Прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства.

По итогам проверки установлено, что при расторжении трудового договора с сотрудником работодателем допущены грубые нарушения ТК РФ. Работодателем не составлен акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте, не установлена причина прогула, работник не привлечен к дисциплинарной ответственности и другие нарушения.

Вынесено представление прокуратуры в адрес директора предприятия о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Также сотрудники прокуратуры обратились в Пригородный районный суд с требованиями признать увольнение незаконным и восстановить сотрудника в должности. И потребовали взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил полностью, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Общество#ГГО и пригород#Прокуратура#Свердловская область#Увольнение#Работник
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