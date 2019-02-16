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Posted 16 февраля 2019,, 13:45

Published 16 февраля 2019,, 13:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Оптовые закупки одежды – выгодный вариант ведения бизнеса

16 февраля 2019, 13:45
Модели одежды, выпускаемые на современных российских текстильных производствах, радуют высоким качеством и дизайнерским разнообразием.

Ранее одежда, изготовленная на российских предприятиях, не пользовалась высоким спросом. Если к качеству претензии у покупателей возникали редко, то по дизайну вопросов было действительно много. Современная индустрия в РФ применяет передовые технологические решения, высококачественные ткани и другие материалы. Большое внимание уделяется дизайну продукции. Все это повышает спрос на отечественный текстиль.

Преимущества оптового заказа одежды

Модели одежды, выпускаемые на современных российских текстильных производствах, радуют высоким качеством и дизайнерским разнообразием. В оптовых каталогах представлены сотни и тысячи наименований такой продукции – любых размеров и стилей, назначения и фасонов, для различных категорий покупателей.

В сравнении с большинством схожих образцов зарубежной продукции, российская одежда как минимум не уступает в качестве, розничные расценки оказываются вполне доступными даже для покупателей, ориентирующихся на бюджетный сегмент. На сайте компании «Артикул», занимающейся продажей одежды оптом в Комсомольске, можно ознакомиться с разнообразием современного ассортимента российской одежды.

К преимуществам заказа текстиля производства РФ в оптовом формате можно отнести следующие факторы:

  • Удобный онлайн-каталог, позволяющий быстро ориентироваться в ассортименте, выбирать нужные категории и конкретные наименования продукции, характеристики.
  • Большой выбор одежды для мужчин и женщин, а еще для детей, подростков. Помимо продукции текстильной промышленности, предлагается и обувь.
  • Оптовые расценки – максимально доступные и выгодные, даже если в них изначально закладываются транспортные расходы.
  • Оперативная доставка, благодаря которой сводится к минимуму ожидание до включения новых изделий в оборот.
  • Обслуживание в индивидуальном порядке, всеохватная консультационная поддержка для оптовых клиентов.

Спешите купить качественный товар

Предлагаемые российскими предприятиями модели одежды заслуженно пользуются спросом не только в стране, но и за ее пределами. Качество пошива и дизайнерское оформление – на высоком уровне. Некоторые модели были представлены и на международных модных показах. Немаловажное преимущество одежды производства РФ – она значительно качественнее, чем зарубежные аналоги, адаптирована к местным особенностям климата.

По материалам сайта «Артикул».

#Общество#Одежда#Реклама
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