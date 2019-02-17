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Posted 17 февраля 2019,, 08:49

Published 17 февраля 2019,, 08:49

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Начальник одного из отделов ОВД Полевского попался на взятке в 300 тысяч

17 февраля 2019, 08:49
Сотрудники УСБ МВД РФ по Свердловской области задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Полевского за взятку в 300 тысяч.

Оперативники управления собственной безопасности МВД РФ по Свердловской области задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОВД Полевского в пятницу, 15 февраля. Об этом изданию «Вечерние Ведомости» рассказал собственный источник в силовых ведомствах.

Полицейский решил стать богаче на 300 тысяч за «решение вопроса» по уголовному делу. Эти деньги силовик потребовал с одного из жителей Полевского. Начальник отдела уже дал следствию признательные показания, поэтому находится под подпиской о невыезде. На следующей неделе материалы уголовного дела передадут в Следственный комитет.

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