Начальник одного из отделов ОВД Полевского попался на взятке в 300 тысяч

Полицейский решил стать богаче на 300 тысяч за «решение вопроса» по уголовному делу. Эти деньги силовик потребовал с одного из жителей Полевского. Начальник отдела уже дал следствию признательные показания, поэтому находится под подпиской о невыезде. На следующей неделе материалы уголовного дела передадут в Следственный комитет.