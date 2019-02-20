У губернатора Левченко обнаружили дом на «иркутской Рублевке»

В декларации за прошлый год Левченко сообщил о доходах в размере пяти миллионов рублей, два земельных участка по 838 и 1283 квадратных метров соответственно, первый из которых находится в пользовании; квартира, площадь которой составляет 90,1 квадратный метр, а также гараж на 18 квадратных метров. Его супруга отчиталась о доходах в 7,6 миллиона рублей, трех жилых квартирах и иномарке Audi Q7.