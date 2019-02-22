Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?

Posted 22 февраля 2019,, 13:19
Published 22 февраля 2019,, 13:19
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
От заражения вирусными гепатитами В и С не застрахован никто. Эти вирусы вызывают различные виды поражений печени, вплоть до цирроза, первичного рака или карциномы. Если вовремя не провести диагностику, то болезнь может закончится летальным исходом.
Реальное количество больных хроническими вирусными гепатитами в России до сих пор никому не известно. В том числе и потому, что для многих гепатит – это до сих пор маргинальное заболевание,считает председатель правления МОО «Вместе против гепатита» Никита Коваленко.
Большинство людей даже не догадывается, что может быть носителем этих опасных заболеваний, и не спешит проводить диагностику для их выявления. Поэтому статистика, которой Минздрав и Роспотребнадзор предоставили редакции TagilCity.ru, основывается только на зафиксированных случаях.
Уровень заболеваемости гепатитом в Нижнем Тагиле в разы больше, чем по всей Свердловской области. Например, случаев острого гепатита В в городе вдвое больше (0,81 случая на 100 тысяч населения) - в регионе показатель равен 0,43. А в 2017 году было выявлено 1,35 случая на 100 тысяч тагильчан (для сравнения по области - 0,39). По хроническому гепатиту В - та же картина: количество жителей Нижнего Тагила с таким заболеваем почти в четыре раза больше, чем среднее по региону (26,85 случая на 100 тысяч населения против 7,76 соответственно).
По острому гепатиту С картина немного другая, в 2017 году в Нижнем Тагиле было выявлено 1,89 случая на 100 тысяч населения, тогда как в регионе в полтора раза больше (2,53). В 2018 году в городе количество заболевших осталось на том же уровне, в Свердловской области снизилось в почти в полтора раза - до 1,44 заболевших. Болеющих хроническим гепатитом С в городе в разы больше, чем в Свердловской области: за 2018 год у тагильчан зафиксировано в три раза случаев больше (76,49), чем в регионе (25,88). В 2017 году такой диагноз жителям Нижнего Тагила ставили в 5,5 раз чаще по сравнению со Свердловской областью - 144,1 у тагильчан против 26,12 у уральцев в среднем.
Вообще, в регионе и городе идёт спад заболеваемости гепатитами В и С в обеих формах, но показатели у тагильчан все равно выше средних - они в разы превышают данные по Свердловской области. Как считают источники издания TagilCity.ru, это обусловлено в большой степени тем, что в Нижнем Тагиле и окрестностях расположено очень много исправительных учреждений.
Показатели в регионе по этому виду инфекции остаются практически неизменными – на одном уровне и без значительных колебаний.
Так, в городе за 2018 год выявлено 3 новых случая заболевания гепатитом В, по всему региону - 20. При этом среди детей до 14 лет и подростков младше 19 лет случаев инфицирования этой инфекцией не зарегистрировано, рассказали редакции TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Свердловской области.
Случаев хронического гепатита В за 2018 год в Свердловской области зарегистрировано 258, в Нижнем Тагиле - 62. При этом 99,2% заболевших - совершеннолетние, оставшиеся 0,8% - подростки.
Вирус гепатита В – не такой «живучий», он легко удаляется хлорсодержащими препаратами. Против него можно поставить прививки. Если у человека подтвердился хронический гепатит В, то тогда ему потребуется пожизненный приём противовирусных препаратов.
Так, за 2018 год в регионе выявлено 65 случаев инфицирования, из них 7 - у тагильчан. Случаев заболеваемости острым вирусным гепатитом С среди подростков практически нет - только единичные на протяжении нескольких лет.
Показатели заболеваемости хроническим гепатитом С снизились в 1,5 раза и в регионе, и среди тагильчан. У 1345 человек в Свердловской области выявлена эта форма заболевания, в Нижнем Тагиле - 348 заболевших.
Подавляющее большинство заболевших гепатитом С (98%) – это взрослое население, практически поровну мужчин и женщин. К сожалению, прививок от этого вируса не существует. Однако, практически 90% заболевших удачно излечиваются. Терапия длится от 24 до 48 недель, в зависимости от генотипа вируса.
Количество заразившихся гепатитом В в Нижнем Тагиле через внутривенное введение препаратов сократилось за десять лет 56,5% до 30% от общего числа заболевших. Напротив, людей, инфицированных бытовым (а не половым) путём, стало больше почти вдвое - с 13,7% до 25% от общего числа больных.
Острые формы гепатитов В и С встречаются редко, говорят врачи. А снизить риск заражения можно при соблюдении следующих правил:
В группе риска также находятся люди, употребляющие инъекционные наркотики. Вероятность передачи вирусного гепатита С при половом контакте и от матери к ребёнку не велика – она значительно выше при гепатите В. Однако, оба этих заболевания достаточно коварны, считает доктор медицинских наук, руководитель референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора Владимир Чуланов.
Коварство хронических гепатитов В и С состоит в том, заболевание как правило протекает бессимптомно и может выявиться уже на стадии тяжёлого поражения печени. Поэтому очень важно пройти обследование на маркеры вирусов. И сделать это можно в любой поликлинике с помощью простого анализа крови.
Помимо этого, многие педагоги, медики, сотрудники органов внутренних дел и работники торговли проходят ежегодные обследования на выявление данных вирусов. Бесплатное обследование проходят также беременные, пациенты стационаров и кожно-венерологических и наркологических диспансеров, больные с поражением печени.
В Нижнем Тагиле медицинская помощь оказывается в нескольких медицинских учреждениях – как в муниципальных, так и в платных, а в городской инфекционной больнице пациенты с диагностированными гепатитами В и С проходят амбулаторное лечение в дневном или круглосуточном стационарах. Любой человек с подозрением на острый гепатит госпитализируется в неотложном порядке.
При обнаружении у пациентов маркеров гепатитов В и С без признаков острого течения болезни, их направляют ко врачам-инфекционистам. Каждому пациенту назначается индивидуальная терапия с учётом комплексного обследования и степени тяжести заболевания,рассказали редакции TagilCity.ru в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
Для того, чтобы больше узнать о гепатите, можно позвонить на горячую линию: 8 (800) 550-19-96 или зайти на сайт «Гепатиту. Нет».