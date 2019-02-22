Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?

Почему в Свердловской области в течение пяти лет идет падение заболеваемостью гепатитами В и С, но в Нижнем Тагиле больных в среднем больше?

Сюжет Обязательно к прочтению