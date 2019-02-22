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Posted 22 февраля 2019,, 14:27

Published 22 февраля 2019,, 14:27

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Специфика отдыха на Байкале летом

22 февраля 2019, 14:27
Люди, который предпочитают заграничный отдых, просто никогда не были на Байкале – так считают и местные жители, и те, кто все-таки выбрался в это прекрасное место.

Традиционно сюда приезжают летом, и всем хочется знать, что такого интересного можно посмотреть на самом озере и в его окрестностях. И надо сказать, что оно не разочаровывает никого!

Естественно, обязательная точка остановки любого путешественника – это самый большой на Байкале остров Ольхон, подробнее здесь. Он понравится всем любителям истории благодаря множеству археологических памятников, на которые можно посмотреть, а Шаман-скала украшена не человеком, а самой природой: на ней можно без труда разглядеть изображение дракона.

Естественно, нельзя уехать с озера, не испробовав знаменитого омуля, которого здесь готовят семью разными способами.

Любители покупаться и одновременно насладиться прекрасными видами должны непременно побывать в «Песчаной» бухте, которая окружена живописными скалами и лесами. Совместить купание в прозрачной воде с созерцанием прекрасного – разве может быть что-то лучше? Несмотря на то, что добираться сюда довольно сложно, результат будет того стоить.

Еще одно, что нужно непременно сделать на Байкале – это прокатиться по Кругобайкальской железной дороге, которая берет свое начало в поселке Слюдянка. Поездка позволит насладиться потрясающими видами на байкальское побережье, которые открываются из окон.

Специфика отдыха на Байкале заключается в том, что люди едут сюда даже не за достопримечательностями и видами – их невероятно привлекает возможность хорошо расслабиться и обрести утраченное в городе душевное равновесие. Почему в городе? Потому что, по статистике, именно горожане чаще всего приезжают на лоно местной природы. Пешие прогулки, посещение источников и рыбалка – вот основные виды отдыха здесь, которые удивительным образом помогают жителю мегаполиса расслабиться и позабыть об усталости и стрессах, которые его преследовали.

Пляжный сезон тут очень короткий – всего месяц, но романтически настроенные пары приезжают сюда не за этим, а за потрясающими впечатлениями, точно так же, как и туристы-одиночки и группы друзей. А вот ребенка сюда лучше не брать – ему будет попросту скучно.

Ну и, конечно, совершенно особая история – это шаманские места и местные шаманы, которых посещают люди, желающие достичь просветления и получить ответы на свои вопросы.

#Общество#Байкал
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