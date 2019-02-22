Специфика отдыха на Байкале летом

Специфика отдыха на Байкале заключается в том, что люди едут сюда даже не за достопримечательностями и видами – их невероятно привлекает возможность хорошо расслабиться и обрести утраченное в городе душевное равновесие. Почему в городе? Потому что, по статистике, именно горожане чаще всего приезжают на лоно местной природы. Пешие прогулки, посещение источников и рыбалка – вот основные виды отдыха здесь, которые удивительным образом помогают жителю мегаполиса расслабиться и позабыть об усталости и стрессах, которые его преследовали.