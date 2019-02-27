Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства

Всё с точностью до наоборот. Есть сегодня большой серьезный политический риск действующего губернатора, который как раз связан с мусорной реформой. Мы знаем, с точки зрения политической технологии, что только глупый человек не будет использовать это в рамках предстоящих мероприятий, поэтому, как мне кажется, полпред наоборот, обращая внимание на ту ситуацию, пытается ее из политического области перевести обратно в общественно-экономическую,сказал TagilCity.ru Муринович.