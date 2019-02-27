Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства

Posted 27 февраля 2019,, 02:01
Published 27 февраля 2019,, 02:01
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Несмотря на зимнюю погоду и плохое анонсирование, акция собрала не менее 700 участников и стала самым многочисленным тагильским протестом за последние годы. И если у обычных горожан всё свелось к спорам о количестве участников и формате митинга с неизвестными спикерами, в здании на Пархоменко, 1а пытаются считать совсем другие сигналы.
Главным сигналом, ссылку на который пересылают друг другу местные випы, является заметка портала «Панорама УрФО», связанного с экс-депутатом тагильской гордумы и главредом полпредского телеканала «УрФО 24» Андреем Муриновичем. Материал под заголовком «Путинград больше не защищает стабильность. В Нижнем Тагиле на митингах требуют отставки мэра и губернатора» интерпретируют как продолжение разноса полпреда Николая Цуканова, который он устроил чиновникам во время выездного экологического совещания.
Очевидно, что жесткая риторика полпредского СМИ связана с начавшейся борьбой вокруг губернаторского кресла. Мусорная реформа – отличный повод заработать политические очки. Нижний Тагил, конечно, не является основной целью атаки, но, безусловно, его также важно взять под контроль как второй город области,говорит собеседник TagilCity.ru в тагильской мэрии.
По мнению местных конспирологов, за сменой риторики полпредства и близких ему СМИ стоит скандальный политик Алексей Багаряков, который претендовал на пост зама Цуканова, но не прошел, по слухам, согласование ФСО. Тем не менее, бывший замглавы администрации губернатора остается близок к полпреду и занимается, в том числе, и возможным транзитом власти в Свердловской области, считают инсайдеры.
Андрей Муринович утверждает, что резкая критика со стороны полпредства не топит губернатора, а, напротив, помогает Евгению Куйвашеву избежать политических рисков.
Всё с точностью до наоборот. Есть сегодня большой серьезный политический риск действующего губернатора, который как раз связан с мусорной реформой. Мы знаем, с точки зрения политической технологии, что только глупый человек не будет использовать это в рамках предстоящих мероприятий, поэтому, как мне кажется, полпред наоборот, обращая внимание на ту ситуацию, пытается ее из политического области перевести обратно в общественно-экономическую,сказал TagilCity.ru Муринович.
При этом далее медиаменеджер утверждает, что резкий по тональности материал «Панорамы УрФО» является независимой и объективной журналисткой работой, а с идеологическим блоком полпредства текст не согласовывался.
Если губернатор не понимает, когда ситуацию экономическую или коммунальную начинают использовать политические соперники, это будет хороший способ ему об этом напомнить. Мне кажется, что все стороны делают правильные выводы, и ситуацию удастся в достаточно быстрое время привести в нормальное состояние без политических последствий,добавляет главред полпредского телеканала.
Свердловский политолог Александр Белоусов согласен, что конфликта между полпредом Цукановым и губернатором Куйвашевым не существует, а представителей местных элит накручивают выгодоприобретатели возможного противостояния.
Спросите об этом у каких-нибудь других политологов, которые в эти конфликты верят и готовы их усиливать. Я никакого конфликта не вижуговорит Белоусов.
Политолог при этом уверен, что Нижний Тагил не является самым проблемным городом по теме мусорной реформы.
Не думаю, что по Тагилу напрашиваются какие-то жесткие выводы. Это общая проблема для многих территорий. И методы решения таких проблем должны быть универсальныдобавляет наш собеседник.
Не видит противостояния уральского полпреда и свердловского губернатора председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.
Из Москвы какого-то особого напряжения не видно, это не выходит в федеральную повестку. Взаимоотношения между полпредами и губернаторами всегда достаточно сложные, потому что задачи принципиально разные: исполнительная и контрольная. Сложно говорить, есть какое-то принципиальное отличие этих отношений от стандартных. Цуканов, когда был полпредом в СФО, всегда старался свою позицию до губернаторов доводить, а они к нему прислушивались,прокомментировал TagilCity.ru политэксперт.
По мнению автора телеграм-канала «Давыдов.Индекс», резкие публикации лояльных полпредству СМИ могут быть связаны и с приходом туда новых идеологов.
Часто бывает, что у полпредов позицию формирует окружение, которое и накручивает. У полпреда новый зам по внутренней политике Виктор Дубенецкий. Возможно, он ищет свое место. Но это все из области предположений, и конфликта, может, вообще никакого нет,резюмирует Леонид Давыдов.
В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила отметили, что не считают материал СМИ официальной позицией полпредства.
С новым полпредом Цукановым и полпредством, в целом, у муниципалитета нормальные рабочие взаимоотношения. После первого визита в Нижний Тагил Владислав Пинаев без СМИ показал полпреду город. В приватной беседе они наметили варианты поддержки городских проектов и подготовки к 300-летию Нижнего Тагила,отмечает руководитель отдела по работе со СМИ Алла Жернакова.