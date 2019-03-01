ВКонтакте запускает собственное круглосуточное вещание с Зимней Универсиады-2019

Posted 1 марта 2019,, 16:11
Published 1 марта 2019,, 16:11
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Специально для пользователей ВКонтакте комментировать соревнования в сообществе Зимняя универсиада-2019 (vk.com/krsk2019) будут Алексей Андронов, Андрей Журанков, Николай Круглов и комментаторы Школы спортивной журналистики Василия Уткина. Кроме того, пользователи VK смогут следить за записями о чемпионате в специальной новостной ленте и выигрывать тематические стикеры из уникального набора.
Зимней Универсиаде посвятят отдельный раздел в видеокаталоге ВКонтакте. Наиболее ожидаемые состязания будут транслироваться в прямом эфире. Плеер с трансляциями также будет размещён на медиафасадах Красноярска.
Быть в курсе всех результатов Универсиады пользователям ВКонтакте поможет тематическая новостная лента (vk.com/feed/krsk2019), которая доступна на всех платформах соцсети. На протяжении турнира в ней будут собираться новости, фоторепортажи, интервью и аналитические статьи. В информационном блоке над новостной лентой разместится медальный зачёт.
Помимо этого ВКонтакте подготовила уникальный стикерпак, посвящённый Зимней Универсиаде. Пользователи смогут получить его, верно ответив на тематические вопросы из официального сообщества соревнования. Кроме того, в нём и в течение прямых эфиров с турнира периодически будет появляться промокод на набор стикеров.
ВКонтакте и раньше запускала тематические новостные ленты к крупным спортивным событиям. В специальных вкладках собирались новости о Чемпионате мира по футболу, Чемпионате мира по хоккею, Олимпийских играх, а также о масштабных соревнованиях по киберспорту.