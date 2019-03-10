Строительство моста через Нижнетагильский пруд начнётся в День города

Строительство моста через городской пруд обсуждалось на различных уровнях на протяжении нескольких десятилетий, создавалось несколько дизайн-макетов. При бывшем мэре Сергее Носове был объявлен конкурс и определилась компания-подрядчик, но у неё не нашлось денежных средств на реализацию проекта. Действующий глава города Владислав Пинаев продолжил поиск инвесторов и сумел договориться со всеми участниками строительства. Благодаря взаимодействию области, города и градообразующего предприятия «ЕВРАЗ-НТМК» проект как никогда оказался близок к реализации.