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Posted 10 марта 2019, 10:30

Published 10 марта 2019, 10:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Строительство моста через Нижнетагильский пруд начнётся в День города

10 марта 2019, 10:30
Проектно-сметная документация по строительству моста через пруд в Нижнем Тагиле после 12 марта будет передана на государственную экспертизу для получения итогового заключения. Первый камень в основании моста будет заложен в день города – 11 августа.

На данный момент между ресурсоснабжающими компаниями и городскими властями достигнуто соглашение, касающееся инженерно-коммуникационных сетей на территории объекта. Также скорректирован график окончания работ по подготовке проектно-сметной документации, которую после 12 марта направят на экспертизу в федеральные органы.

После прохождения экспертных процедур муниципалитет направит заявку в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта на выделение средств на строительно-монтажные работы,рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.

Основание моста должно быть заложено в День города, который в этом году празднуется 11 августа. Эту задачу перед городскими службами поставил ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба администрации города.

Начало строительства крупного инфраструктурного объекта ознаменует еще одну значимую веху в развитии Нижнего Тагила,подчеркнул глава.

Строительство моста через городской пруд обсуждалось на различных уровнях на протяжении нескольких десятилетий, создавалось несколько дизайн-макетов. При бывшем мэре Сергее Носове был объявлен конкурс и определилась компания-подрядчик, но у неё не нашлось денежных средств на реализацию проекта. Действующий глава города Владислав Пинаев продолжил поиск инвесторов и сумел договориться со всеми участниками строительства. Благодаря взаимодействию области, города и градообразующего предприятия «ЕВРАЗ-НТМК» проект как никогда оказался близок к реализации.

#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Владислав Пинаев#День города
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