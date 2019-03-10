Строительство моста через Нижнетагильский пруд начнётся в День города

Posted 10 марта 2019, 10:30
Published 10 марта 2019, 10:30
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
На данный момент между ресурсоснабжающими компаниями и городскими властями достигнуто соглашение, касающееся инженерно-коммуникационных сетей на территории объекта. Также скорректирован график окончания работ по подготовке проектно-сметной документации, которую после 12 марта направят на экспертизу в федеральные органы.
После прохождения экспертных процедур муниципалитет направит заявку в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта на выделение средств на строительно-монтажные работы,рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.
Основание моста должно быть заложено в День города, который в этом году празднуется 11 августа. Эту задачу перед городскими службами поставил ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба администрации города.
Начало строительства крупного инфраструктурного объекта ознаменует еще одну значимую веху в развитии Нижнего Тагила,подчеркнул глава.
Строительство моста через городской пруд обсуждалось на различных уровнях на протяжении нескольких десятилетий, создавалось несколько дизайн-макетов. При бывшем мэре Сергее Носове был объявлен конкурс и определилась компания-подрядчик, но у неё не нашлось денежных средств на реализацию проекта. Действующий глава города Владислав Пинаев продолжил поиск инвесторов и сумел договориться со всеми участниками строительства. Благодаря взаимодействию области, города и градообразующего предприятия «ЕВРАЗ-НТМК» проект как никогда оказался близок к реализации.