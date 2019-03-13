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Posted 13 марта 2019, 16:27

Published 13 марта 2019, 16:27

Modified 17 сентября 2022, 15:53

Updated 17 сентября 2022, 15:53

Пропавший второклассник из Нижнего Тагила уехал после школы в Невьянск

Пропавший второклассник из Нижнего Тагила уехал после школы в Невьянск

13 марта 2019, 16:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
8-летний ученик школы № 55 из Нижнего Тагила пропал днем в среду, 13 марта. Ребенка нашли по дороге в Невьянск лишь около восьми вечера.

Взволнованные пропажей сына родители организовали поиски ребенка через соцсети. Имелась информация, что мальчика видели у магазина «Магнит» на улице Парковая около 14.00. Волонтеры планировали искать второклассника в районе близлежащей к школе территории.

Около восьми вечера стало известно, что мальчика сняли с электрички, которая направлялась в Невьянск. Как он там оказался и куда направлялся, неизвестно.

Знакомые рассказали редакции TagilCity.ru, что в семье трое детей, а пропавший мальчик всегда был очень замкнут.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ребенок#Школа#Невьянск#Пропал ребенок
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