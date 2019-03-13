Пропавший второклассник из Нижнего Тагила уехал после школы в Невьянск

Posted 13 марта 2019, 16:27
Published 13 марта 2019, 16:27
Modified 17 сентября 2022, 15:53
Updated 17 сентября 2022, 15:53
Взволнованные пропажей сына родители организовали поиски ребенка через соцсети. Имелась информация, что мальчика видели у магазина «Магнит» на улице Парковая около 14.00. Волонтеры планировали искать второклассника в районе близлежащей к школе территории.
Около восьми вечера стало известно, что мальчика сняли с электрички, которая направлялась в Невьянск. Как он там оказался и куда направлялся, неизвестно.
Знакомые рассказали редакции TagilCity.ru, что в семье трое детей, а пропавший мальчик всегда был очень замкнут.