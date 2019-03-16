Глава Рослесхоза Валентик назвал меры для восстановления лесов на Урале

Замминистра заострил особое внимание на том, что информация о лесных ресурсах должна быть полностью открыта для всех заинтересованных сторон. «На особом контроле – открытость информации о лесных ресурсах. С 1 января 2019 года она должна быть доступна на всех сайтах органов власти, уполномоченных в области лесных отношений, чтобы лесопользователь, арендатор мог получить любые интересующие его данные. Если этой информация не будет размещена, последуют жесткие меры», – заметил Иван Валентик.