Жительница села Быньги предстанет перед судом за смерть соседки

23 февраля 2019 года местная жительница пришла в гости к своей соседке. Женщины распивали алкоголь. В процессе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла соседке несколько ударов поленом. Потерпевшая от полученных травм скончалась.