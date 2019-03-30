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Posted 30 марта 2019, 02:00

Published 30 марта 2019, 02:00

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Жительница села Быньги предстанет перед судом за смерть соседки

30 марта 2019, 02:00
Жительница села Быньги предстанет перед судом за избиение пожилой женщины поленом, повлекшее за собой смерть, сообщает СК Свердловской области.

23 февраля 2019 года местная жительница пришла в гости к своей соседке. Женщины распивали алкоголь. В процессе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла соседке несколько ударов поленом. Потерпевшая от полученных травм скончалась.

Злоумышленница была задержана и помещена под стражу. В ходе расследования был проведен сбор доказательной базы. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

#Происшествия#Смерть#Алкоголь#Соседи
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