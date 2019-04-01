Прокурорская проверка организована в Камышлове из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии 30 марта 400 домов в Камышлове остались без водоснабжения. По предварительным данным, произошла авария на насосной станции, в результате которой вода из канализации затопила машинное отделение, выведя из строя оборудование. Была нарушена работа учреждений с круглосуточным пребыванием, а также работа школ и детсадов. МУП «Водоканал Камышлов» не смог устранить аварию, в связи с чем и был перекрыт центральный водопровод.