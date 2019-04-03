Хулиганившие на рельсах дети задержаны тагильской транспортной полицией

Над железнодорожным полотном в указанном месте располагается мост, близ которого есть продуктовый магазин. Правоохранители побеседовали с продавцом торговой точки и установили, что в тот день, примерно во время инцидента, магазин посещала группа подростков, которые и могли хулиганить на путях. Были запрошены записи с камер видеонаблюдения магазина.