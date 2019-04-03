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Posted 3 апреля 2019, 04:30

Published 3 апреля 2019, 04:30

Modified 17 сентября 2022, 15:55

Updated 17 сентября 2022, 15:55

Хулиганившие на рельсах дети задержаны тагильской транспортной полицией

3 апреля 2019, 04:30
Транспортные полицейские Нижнего Тагила задержали несовершеннолетних, подкладывавших камни на рельсы, сообщает транспортная полиция УрФО.

Сообщение о том, что на рельсах близ станции Шурала находятся большие камни, поступило на пульт в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил 22 марта. Для установления личности хулиганов и проведения оперативно-следственных мероприятий на место выехал наряд полиции. Однако на месте никого обнаружено не было.

Над железнодорожным полотном в указанном месте располагается мост, близ которого есть продуктовый магазин. Правоохранители побеседовали с продавцом торговой точки и установили, что в тот день, примерно во время инцидента, магазин посещала группа подростков, которые и могли хулиганить на путях. Были запрошены записи с камер видеонаблюдения магазина.

В ходе ряда мероприятий личности хулиганов были установлены, ими оказались ученики четвертого класса одной из невьянских школ. Дети были доставлены в линейный отдел полиции.

Как рассказали нарушители, они часто гуляют близ железной дороги и не впервые складывают на рельсы посторонние предметы. В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Сведения направлены в комиссию ПДН.

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#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Подростки#Невьянск#Рельсы
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