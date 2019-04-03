Пылесосы и подметально-уборочные машины вышли на улицы Нижнего Тагила

Подрядные организации в этом году вывели уборочную технику на улицы города раньше обычного, это сделать позволили хорошие погодные условия. Пылесосы и подметальные машины убирают с дорог грязь, пыль и мусор. Техника «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса» работает в круглосуточном режиме.