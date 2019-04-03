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Posted 3 апреля 2019, 09:17

Published 3 апреля 2019, 09:17

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Пылесосы и подметально-уборочные машины вышли на улицы Нижнего Тагила

3 апреля 2019, 09:17
В Нижнем Тагиле с 25 марта на улицах города работают подметально-уборочные машины и пылесосы, сообщает администрация муниципалитета.

Подрядные организации в этом году вывели уборочную технику на улицы города раньше обычного, это сделать позволили хорошие погодные условия. Пылесосы и подметальные машины убирают с дорог грязь, пыль и мусор. Техника «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса» работает в круглосуточном режиме.

У «Тагилдорстроя» на улицы выезжают два пылесоса марки Johnston, подметально-уборочная машина Scandia, прицепная подметальная установка Gothia, а также пылесос, предназначенный для уборки тротуаров. В наличии у «УБТ-Сервиса» имеются три пылесоса и одна уборочная машина.

«Тагилдорстрой» ответственен за уборку центра города, Выи, ГГМ, Лебяжки, Красного Камня и Старателя. «УБТ-Сервис» отвечает за уборку улиц на Вагонке, Руднике, Сухоложском и Северном поселках, а также на Тагилстрое.

Уборочная техника будет работать на улицах Нижнего Тагила до 15 октября.

#Транспорт#Нижний Тагил#Уборка#Убт-сервис#Дороги#МУП Тагилдорстрой
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