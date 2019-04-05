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Posted 5 апреля 2019, 06:41

Published 5 апреля 2019, 06:41

Modified 18 июня 2022, 19:48

Updated 18 июня 2022, 19:48

690 тысяч за Angry Birds: компания Rovio подала иски к свердловским ИП

690 тысяч за Angry Birds: компания Rovio подала иски к свердловским ИП

5 апреля 2019, 06:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В конце февраля компания Rovio Entertainment Corporation – создатель игры Angry Birds – подала в арбитражный суд девять исков на свердловских предпринимателей.

Общая сумма исковых требований составила 690 тысяч рублей. Поводом для судебных разбирательств стало нарушение ИП исключительного права на товарный знак. Все предприниматели, по данным ЕГРЮЛ, занимаются розничной торговлей.

Rovio Entertainment Corporation – это финская компания, разрабатывающая игры для телефонов. В 2009 году компания выпустила игру Angry Birds, ставшую одной самых скачиваемых в магазинах мобильных приложений.

#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Арбитражный суд#Иск#Игра
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