В Екатеринбурге девушка села в такси и не доехала до дома

Как рассказала мама пропавшей, ее дочь несколько лет пользуется услугами такси одной фирмы, ранее нареканий не было, девушка много ездит по городу по работе. Мама позвонила в фирму-перевозчик, оператор пояснила ей, что таксист высадил девушку у дома на улице Саввы Белых. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения по указанному адресу, однако оказалось, что в установленный промежуток времени данного такси там не было.