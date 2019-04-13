Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон

Более 20% опрошенных отметили, что привлечь в Нижний Тагил туристов может крупный марафон или другие крупные спортивные соревнования. При этом среди тагильчанок старше 35 лет в успех таких мероприятий верит только 14,5% опрошенных, а почти каждый четвертый мужчина того же возраста, напротив, считает проведение марафона хорошей идеей.