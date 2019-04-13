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Posted 13 апреля 2019, 07:18

Published 13 апреля 2019, 07:18

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон

Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон

13 апреля 2019, 07:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Международная выставка и музыкальный фестиваль сделают Нижний Тагил важной точкой на туристической карте, следует из проведенного TagilCity.ru в соцсетях опроса. Об этом заявили более 73% респондентов.

Более 20% опрошенных отметили, что привлечь в Нижний Тагил туристов может крупный марафон или другие крупные спортивные соревнования. При этом среди тагильчанок старше 35 лет в успех таких мероприятий верит только 14,5% опрошенных, а почти каждый четвертый мужчина того же возраста, напротив, считает проведение марафона хорошей идеей.

На четвертое место в рейтинг событий, способных привлечь в Нижний Тагил туристов, проголосовавшие поставили карнавал, парад или шоу — превратить улицы города в яркий праздник хотят 15,5%.

Меньше всего проголосовавшие тагильчане верят молодежный форум (11,8%), крупные научные чтения, лекции или бизнес-форум (8,9%), а также в гастрономический фестиваль (8,1%).

На момент написания заметки в опросе приняли участие 500 человек.

Отметим, власти Нижнего Тагила последние годы активно пытаются повысить туристическую привлекательность города. После закрытия выстави Russian Arms Expo основная ставка делается на развитие музейного комплекса на базе музея-заповедника «Горнозаводской Урал». После инициированной недавно реконструкции в комплексе появятся исследовательский центр, открытые площадки, библиотека и хранилища с доступом к уникальным документам из собственных коллекции. По мнению главы города Владислава Пинаева, обновленный музейный комплекс привлечет в город туристов, позволит проводить научные конгрессы, даст возможность продемонстрировать уникальные экспонаты, хранящиеся в запасниках.

20 апреля в Нижнем Тагиле пройдёт первый Фестиваль постной кухни, который до этого четыре раза проходил в Екатеринбурге.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Выставка#Туризм#Концерт#Опрос#Марафон
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