Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию

Стоит обратить внимание и на товары, которые берут не так активно или новые товары, которые вы хотите продвинуть. Их в период покупательского ажиотажа можно комбинировать в наборах вместе с хитами продаж, по выгодной цене. К примеру, перед сезоном отпусков ходовой солнцезащитный крем можно скомбинировать с не столь популярными маникюрными принадлежностями или и (или) новой пенкой для умывания, мимо которой все проходят мимо.