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Posted 9 мая 2019, 11:31

Published 9 мая 2019, 11:31

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Свердловской области из-за аномальной жары ограничен въезд в леса

9 мая 2019, 11:31
С 10 по 14 мая в Свердловской области действует экстренное предупреждение из-за аномальной жары: температура воздуха на 7 градусов выше нормы, что повышает вероятность лесных пожаров. Для защиты от огня ограничен въезд транспорта в леса, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Чтобы не допустить аварийные и чрезвычайные ситуации, сотрудники ДПС региона будут патрулировать дороги, появятся дополнительные посты на наиболее опасных участках. В леса Свердловской области ограничен въезд автотранспорта, а также будет регулироваться посещение лесов местными жителями.

Свердловчанам напоминают о правилах пожарной безопасности на природе, особенно в связи с установившейся сухой солнечной погодой.

#Общество#Новости УрФО#Пожар#Свердловская область#Лесной пожар#Жара#Экстренное предупреждение#Аномальная температура
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