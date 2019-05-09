В Свердловской области из-за аномальной жары ограничен въезд в леса

Чтобы не допустить аварийные и чрезвычайные ситуации, сотрудники ДПС региона будут патрулировать дороги, появятся дополнительные посты на наиболее опасных участках. В леса Свердловской области ограничен въезд автотранспорта, а также будет регулироваться посещение лесов местными жителями.