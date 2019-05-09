В Свердловской области из-за аномальной жары ограничен въезд в леса

Posted 9 мая 2019, 11:31
Published 9 мая 2019, 11:31
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Чтобы не допустить аварийные и чрезвычайные ситуации, сотрудники ДПС региона будут патрулировать дороги, появятся дополнительные посты на наиболее опасных участках. В леса Свердловской области ограничен въезд автотранспорта, а также будет регулироваться посещение лесов местными жителями.
Свердловчанам напоминают о правилах пожарной безопасности на природе, особенно в связи с установившейся сухой солнечной погодой.