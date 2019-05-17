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Posted 17 мая 2019,, 08:27

Published 17 мая 2019,, 08:27

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Неделя предпринимательства проходит в Свердловской области

17 мая 2019, 08:27
В Свердловской области проходит Неделя предпринимательства, в ее рамках запланировано около 30 различных мероприятий, сообщает правительство региона.

Перед правительством Свердловской области стоит задача к 2024 году увеличить до 160 тысяч количество граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Для этого разрабатываются различные способы поддержки начинающих бизнесменов.

В рамка Недели предпринимательства состоятся церемония вручения награды «Заслуженный предприниматель Свердловской области», а также торжественная церемония традиционной «Премии номер один».

Как отметил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, в этом году впервые среди критериев оценки конкурсантов учитывались публикации об участниках в СМИ. Награждение победителей состоится 21 мая.

В Свердловской области, по мнению экспертов, отмечается рост интереса к малому и среднему предпринимательству, а молодые бизнесмены сейчас смещают акценты от решения текущих проблем к вопросам долгосрочных перспектив.

Также в честь Дня предпринимателя запланированы бизнес-форумы, семинары и иные мероприятия, с полным списком которых можно ознакомиться на официальной странице Недели предпринимательства.

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#Экономика#Бизнес#Свердловская область#Предприниматели
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