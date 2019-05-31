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Posted 31 мая 2019,, 10:44

Published 31 мая 2019,, 10:44

Modified Вчера, 19:35

Updated Вчера, 19:35

Компания по выкупу автомобилей «Партнер 96»

31 мая 2019, 10:44
Компания «Партнер 96» занимается выкупом автомобилей в наиболее удобной для вас форме.

Если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельную реализацию транспортного средства, обращайтесь. Мы предложим выгодные условия и исключим риск мошенничества. Берем на себя поиск покупателя и юридическое оформление всех документов.

Выкуп автомобиля осуществляется одним из двух способов:

  1. по агентскому договору;
  2. по договору купли-продажи.

В любом варианте мы выплачиваем деньги сразу, вам не нужно ждать, пока найдется покупатель транспортного средства.

Находимся в Екатеринбурге, но не ограничиваемся этим городом. Предоставляем услуги с выездом в ваш населенный пункт, например, доступен выкуп авто в Нижнем Тагиле.

Услуги компании «Партнер 96»

Компания «Партнер 96» берет на себя все хлопоты по реализации вашего транспортного средства. Мы предлагаем выкуп таких автомобилей:

  • грузовых и легковых;
  • отечественных и зарубежных;
  • после ДТП;
  • неисправных, под запчасти;
  • кредитных;
  • без документов.

Кроме того, возможен выкуп ПТС и мототехники. Мы принимаем как те автомобили, которые были в использовании несколько лет, так и старые.

Наша компания найдет покупателя для вашего транспортного средства, оформит сделку в ГИБДД, предоставит консультации, которые помогут сделать продажу наиболее удобной и выгодной для вас.

Почему нам доверяют

За время работы на рынке Екатеринбурга и за его пределами мы зарекомендовали себя надежным партнером, с которым вы вернете до 85-90% рыночной стоимости автомобиля. Получить предварительную оценку можно онлайн, отправив на нашу электронную почту ekb@partner96.ru фото, описание и комплектацию транспортного средства. Альтернативный вариант — заполнить форму на главной странице сайта. Всего за 1-2 минуты вы убедитесь, что наши условия выгодные. Также в числе преимуществ «Партнер 96»:

  • сжатые сроки проведения сделки вне зависимости от сложности случая (битый, кредитный, эксклюзивный автомобиль);
  • юридическое сопровождение — оказываем услуги в правовом поле, со всей документацией и юридическими аспектами смены владельца, защищаем от недобросовестных покупателей;
  • дополнительные услуги — помощь автоюриста, оценка ущерба от ДТП, автоэкспертиза, оформление автомобильной страховки (КАСКО и ОСАГО), ремонт транспортного средства в одном из двух наших автосервисов.

Как оформить выкуп

Чтобы воспользоваться нашими услугами, звоните по номеру +7 (343) 328-00-22 или оставляйте заявку на сайте https://www.partner96.ru/. Продать автомобиль с нами просто и быстро. Мы проведем точную оценку транспортного средства, в том числе с выездом к вам специалиста, если возникнет такая необходимость. После этого авто проверяется по базе ГИБДД, составляется договор. Его подписывают обе стороны, и сделка считается завершенной. Вы получаете всю сумму сразу. Выбирайте удобную форму расчетов (наличные/безналичные).

#Транспорт
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