Компания по выкупу автомобилей «Партнер 96»

Posted 31 мая 2019,, 10:44
Published 31 мая 2019,, 10:44
Modified Вчера, 19:35
Updated Вчера, 19:35
Если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельную реализацию транспортного средства, обращайтесь. Мы предложим выгодные условия и исключим риск мошенничества. Берем на себя поиск покупателя и юридическое оформление всех документов.
Выкуп автомобиля осуществляется одним из двух способов:
В любом варианте мы выплачиваем деньги сразу, вам не нужно ждать, пока найдется покупатель транспортного средства.
Находимся в Екатеринбурге, но не ограничиваемся этим городом. Предоставляем услуги с выездом в ваш населенный пункт, например, доступен выкуп авто в Нижнем Тагиле.
Компания «Партнер 96» берет на себя все хлопоты по реализации вашего транспортного средства. Мы предлагаем выкуп таких автомобилей:
Кроме того, возможен выкуп ПТС и мототехники. Мы принимаем как те автомобили, которые были в использовании несколько лет, так и старые.
Наша компания найдет покупателя для вашего транспортного средства, оформит сделку в ГИБДД, предоставит консультации, которые помогут сделать продажу наиболее удобной и выгодной для вас.
Почему нам доверяют
За время работы на рынке Екатеринбурга и за его пределами мы зарекомендовали себя надежным партнером, с которым вы вернете до 85-90% рыночной стоимости автомобиля. Получить предварительную оценку можно онлайн, отправив на нашу электронную почту ekb@partner96.ru фото, описание и комплектацию транспортного средства. Альтернативный вариант — заполнить форму на главной странице сайта. Всего за 1-2 минуты вы убедитесь, что наши условия выгодные. Также в числе преимуществ «Партнер 96»:
Чтобы воспользоваться нашими услугами, звоните по номеру +7 (343) 328-00-22 или оставляйте заявку на сайте https://www.partner96.ru/. Продать автомобиль с нами просто и быстро. Мы проведем точную оценку транспортного средства, в том числе с выездом к вам специалиста, если возникнет такая необходимость. После этого авто проверяется по базе ГИБДД, составляется договор. Его подписывают обе стороны, и сделка считается завершенной. Вы получаете всю сумму сразу. Выбирайте удобную форму расчетов (наличные/безналичные).