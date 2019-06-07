ВКонтакте запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге, Казани и Новгороде

Новая лента станет отдельной вкладкой в ленте новостей. Её смогут включить пользователи, которые указали в своём профиле ВКонтакте один из городов программы, и те, кто находится в нём или окрестностях. Также активировать ленту можно по ссылке: Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород. На первом этапе в городской ленте можно будет найти материалы от СМИ, популярных авторов и крупных сообществ, освещающих региональную повестку и заранее отобранных региональными представителями VK.