После смерти животных на ферме в Новой Ляле прокуратура нашла нарушения

Предварительно установлено, что в начале июня на территории предприятия, занимающегося разведением крупного рогатого скота, произошла гибель нескольких животных, не носящая массовый характер. Из-за отсутствия на месте ветврача, а также по причине экономии горючих материалов, трупы животных с 1 по 4 июня складировались за забором молочной фермы. 5 июня они были вывезены на территорию скотомогильника.