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Posted 26 июня 2019, 14:26

Published 26 июня 2019, 14:26

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Каталог товаров: доверять или проверять

26 июня 2019, 14:26
Официальный каталог товаров — современное решение комплексной сортировки интернет товаров, представленных многочисленными сайтами. Такой ресурс представляет собой единую базу, на которой структурируется информация. Посетитель в одном месте видит в разы больше товаров, чем на стандартном сайте.

Сильные стороны каталога:

— сортировка товаров по производителю, характеристикам, ценам и т. д.;

— фильтры, сокращающие время на поиск нужного;

— предложение продукции «по интересам»;

— сравнение: похожие товары конкурентов, соответственно — стоимость.

Каталог ETWISH — пример классического каталога. Платформа собрала на момент написания статьи 114 сайтов, что предлагают продукцию 371 мирового бренда. Для человека обойти «в живую» 114 бутиков — это в среднем 28 часов хождения без перерыва, если отводить хотя бы 15 минут на один бутик (это без времени на примерки, тестирование и болтовню с менеджером).

В электронном каталоге шоппинг прост до безобразия. Время, комфорт выбора, время «на подумать» и кинуть ссылку для обсуждения с подругами, родителями, друзьями. Крутые преимущества, отличающие процесс купли-продажи в 21 веке. Рассмотрим слабые стороны каталогов.

Каталог, цены, сомнения, предрассудки

Каталог с ценами ETWISH удобен для разбора, потому как сравнительно недавно плавает в жестоком море конкуренции и рейтинга поисковиков. Каталог прост, что привлекает пользователей, и смущает конкурентов.

Для покупателя важно:

1. Время поиска нужного товара (чем меньше секунд от момента посещения каталога до процесса покупки — тем лучше);

2. Информативность (когда нет потребности искать характеристики на других ресурсах);

3. Надежность посредника (юзер уверен, что администрация не допустит публикации товаров от шарлатанов);

4. «Печеньки» (скидки, рассылка с предложениями, доступность админа 24 часа в сутки без выходных, доступные к заказу новые поступления, за которыми не надо стоять электронную, но очередь);

5. Престиж и визуальная картинка (перефразируем «дорого-богато» в «Luxury-VIP», для современника важно красиво потратить деньги).

Список создан из мнений покупателей, неоднократно тративших деньги посредством проведения времени в каталоге. Мнения понятны, но указанные преимущества для покупателя не являются плюсами для контрагента.

Те магазины, которые хотят только продать, нуждаются в простых, устаревших методах торговли в Интернете. Баннерная реклама, выведение продукции в топ за деньги, заказные описания и купленные комментарии. 3-5 лет назад столь примитивный подход давал результаты. Но современный пользователь избалован разношерстной конкуренцией. Если вчера впервые попавший на сайт человек, согласно статистике, проводил 6-8 сек до момента решения «уйти/остаться», сейчас — 2-4 сек.

Привлечь, заинтересовать, убедить, продать, организовать постпродакшн — надо успеть за это время. https://etwish.ru — справляется.

Товары с ценами в каталоге: как не купить кота в мешке

Владельцы торгового бизнеса часто не понимают разницы между сайтом и каталогом. Сайт, который предлагает приобрести товар или услугу — со временем автоматически превращается в каталог. Товары, расположенные в сети, требуют элементарной фильтрации, иначе пользователь в поиске газонокосилки — заблудится среди помад, корма для собак и масла для авто.

Для создания каталога надо нанимать умелого специалиста, который сможет позаботиться о надежности фильтрации и правильности сортировки. Каталог все делает вместо вас. Для пользователя каталог значит дополнительную степень защиты покупки: кроме админа конечного интернет-магазина, посредник несет ответственность за добросовестность продавца.

Надеемся, что созданный материал развеет сомнения и, отправляясь за покупками в просторы сети, вы сможете без проблем найти нужное и потратить деньги с удовольствием!

#Общество
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