Каталог товаров: доверять или проверять

Каталог ETWISH — пример классического каталога. Платформа собрала на момент написания статьи 114 сайтов, что предлагают продукцию 371 мирового бренда. Для человека обойти «в живую» 114 бутиков — это в среднем 28 часов хождения без перерыва, если отводить хотя бы 15 минут на один бутик (это без времени на примерки, тестирование и болтовню с менеджером).