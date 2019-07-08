Технологический прорыв планируют в Новосибирске

Posted 8 июля 2019,, 08:00
Published 8 июля 2019,, 08:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Это II ежегодная международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей отрасли, горно-металлургического комплекса и генерирующей отрасли.
«ММГ 2019 — уникальная и эффективная бизнес-площадка, где будут приняты решения и подписаны контракты, которые определят новый этап развития горнодобывающей промышленности, металлургии и генерации в рамках стратегии «Индустрия 4.0».
Основные темы выставки-форума — приоритетные национальные проекты «Экология» и «Цифровая экономика», которые будут отражены в экспозиции выставки и являются определяющими в формировании деловой программы форума
Выставка проходит при поддержке Правительства РФ, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области.
В рамках выставки-форума пройдут конференции, мастер-классы, воркшопы, круглые столы, пленарные заседания с участием представителей федеральных и региональных властей, первых лиц компаний-лидеров, международных инвесторов, финансовых институтов
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение (МАСС) проведет расширенное заседание Экспертно-консультационного совета по экологии и сохранению природного наследия. Председатель ЭКС — Губернатор Иркутской области С. Г. Левченко
В этом году в выставке-форуме примут участие компании из России, Казахстана, Германии, Китая, Узбекистана и целого ряда других стран.
Благодаря специальному плану приглашения целевых посетителей, площадка ММГ ’19 аккумулирует в интересах экспонентов первоклассную аудиторию заинтересованных профессионалов. В числе посетителей выставки директора и владельцы, генеральные менеджеры, технические директора, менеджеры, главные инженеры, геологи, аналитики добывающей промышленности и энергетики. Ожидается, что выставку-форум посетят около 5 тыс. человек.
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