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Posted 8 июля 2019,, 08:00

Published 8 июля 2019,, 08:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Технологический прорыв планируют в Новосибирске

8 июля 2019, 08:00
Международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 25 по 27 сентября 2019 года.

Это II ежегодная международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей отрасли, горно-металлургического комплекса и генерирующей отрасли.

«ММГ 2019 — уникальная и эффективная бизнес-площадка, где будут приняты решения и подписаны контракты, которые определят новый этап развития горнодобывающей промышленности, металлургии и генерации в рамках стратегии «Индустрия 4.0».

Основные темы выставки-форума — приоритетные национальные проекты «Экология» и «Цифровая экономика», которые будут отражены в экспозиции выставки и являются определяющими в формировании деловой программы форума

Выставка проходит при поддержке Правительства РФ, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области.

В рамках выставки-форума пройдут конференции, мастер-классы, воркшопы, круглые столы, пленарные заседания с участием представителей федеральных и региональных властей, первых лиц компаний-лидеров, международных инвесторов, финансовых институтов

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение (МАСС) проведет расширенное заседание Экспертно-консультационного совета по экологии и сохранению природного наследия. Председатель ЭКС — Губернатор Иркутской области С. Г. Левченко

В этом году в выставке-форуме примут участие компании из России, Казахстана, Германии, Китая, Узбекистана и целого ряда других стран.

Благодаря специальному плану приглашения целевых посетителей, площадка ММГ ’19 аккумулирует в интересах экспонентов первоклассную аудиторию заинтересованных профессионалов. В числе посетителей выставки директора и владельцы, генеральные менеджеры, технические директора, менеджеры, главные инженеры, геологи, аналитики добывающей промышленности и энергетики. Ожидается, что выставку-форум посетят около 5 тыс. человек.

+7 (383-30) 4-82-58

OOO «Центр Экспо»

#Наука#Новосибирск
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