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Posted 15 июля 2019,, 12:54

Published 15 июля 2019,, 12:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Любовь Соболь представила подписи с того света

15 июля 2019, 12:54
Избирательный комитет в ходе предвыборной гонки на пост депутатов Мосгордумы решил провести проверку подписей, которые были представлены самими кандидатами. Специалисты выяснили, что оппозиционер Любовь Соболь использовала в листах имена уже умерших избирателей.

Как сообщает АиФ, в избирательном листе Соболь можно найти имя некой Антонины Ларчевой. Но весной женщина была похоронена на одном из столичных кладбищ. Кроме того, факт ее смерти подтвердил сын – Владимир Иванов. Он добавил, что лично ставил подпись за Соболь, однако не ожидал, что команда кандидата поставит подпись и за его умершую мать.

Конечно, можно было и подумать, что это единичная случайная ошибка. Но это был не первый подобный случай. Эксперты нашли в избирательных листах Любовь Соболь еще несколько «мертвых душ». Например, за нее «проголосовал» Алексей Обайкин, который скончался еще в мае текущего года и был похоронен на Хованском кладбище.

Юрист и член ОП РВ Илья Ремесло подчеркнул, что в подписных листах Соболь подобных фамилий больше, чем две. По его словам, их насчитывается несколько десятков. И все «избиратели» числятся мертвыми и уж точно никак не могли поставить подпись за оппозиционерку.

Однако стоит отметить, что подписи мертвецов присутствуют и у других кандидатов. По данным РИА "Новости", избирком уличил в использовании автографов погребенных на кладбищах людей Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина».

#Общество
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