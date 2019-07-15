Любовь Соболь представила подписи с того света

Конечно, можно было и подумать, что это единичная случайная ошибка. Но это был не первый подобный случай. Эксперты нашли в избирательных листах Любовь Соболь еще несколько «мертвых душ». Например, за нее «проголосовал» Алексей Обайкин, который скончался еще в мае текущего года и был похоронен на Хованском кладбище.