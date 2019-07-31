В Петербурге состоится крупнейший форум по коммуникациям Baltic Weekend

Архитектура мероприятия полностью отражает современные тенденции и актуальные вопросы коммуникативной сферы. Так, в первый день форума, 26 сентября, пройдет паблик-ток с успешными бизнесменами и специалистами «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO». Также состоится выступление ведущих-топ-менеджеров крупнейших российских компаний. Они расскажут присутствующим о том, как добиться таких же головокружительных успехов в карьере. Ко всему прочему, на первый день форума запланирована защита финалистов международной премии ко коммуникациям PROBA Awards в номинации «Специалист года».