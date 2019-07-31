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Posted 31 июля 2019,, 18:09

Published 31 июля 2019,, 18:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Петербурге состоится крупнейший форум по коммуникациям Baltic Weekend

31 июля 2019, 18:09
В Санкт-Петербурге этой осенью, 26 и 27 сентября, состоится международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Мероприятие посетят лучшие специалисты отрасли. Они обсудят перспективы развития рынка, современные тренды, а также технологии и инструменты.

Архитектура мероприятия полностью отражает современные тенденции и актуальные вопросы коммуникативной сферы. Так, в первый день форума, 26 сентября, пройдет паблик-ток с успешными бизнесменами и специалистами «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO». Также состоится выступление ведущих-топ-менеджеров крупнейших российских компаний. Они расскажут присутствующим о том, как добиться таких же головокружительных успехов в карьере. Ко всему прочему, на первый день форума запланирована защита финалистов международной премии ко коммуникациям PROBA Awards в номинации «Специалист года».

Будет поднят вопрос новых тенденций в работе с агентами влияния. Ранее в данном механизме присутствовало единичное (точечное) влияние, теперь же новые реалии и современные бренды требуют полноценных амбассадоров.

Ассоциация менеджеров проведет лекцию на тему поведения пиарщика в условиях кризиса, а также расскажет об инструментах, которые помогут пережить этот период. Еще одна важная тема форума – развитие коммуникационных команд изнутри агентств и корпораций. Специалисты расскажут, как правильно рекламщику держать баланс между личным и корпоративным мнением в эпоху волатильной повестки.

Baltic Weekend – это один из ключевых специальных форумов, который собирает в одном месте лучших маркетологов, пиарщиков, специалистам по связям с общественностью, бизнесменов и медийщиков со всего мира. Организатором стало коммуникационное агентство SPN Communications.

Пройти регистрацию на Baltic Weekend можно до 17 сентября.

#Общество
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