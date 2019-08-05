Оформление и стоимость страховки шенгенской визы в Тинькофф

Posted 5 августа 2019,, 12:46
Published 5 августа 2019,, 12:46
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Путешествие по Европе – мечта многих, но прежде чем отправляться на отдых, желательно задуматься о безопасности. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, можно воспользоваться страховкой шенгенской визы от банка Тинькофф.
Востребованность этой услуги обусловлена рядом качеств, отсутствующих в предложениях других банков.
Благодаря таким условиям большая часть граждан России предпочитает страховку этого банка.
Страховка для шенгенской визы цены на которую варьируются в зависимости от выбранного пакета, дополнительных опций и срока пребывания за границей, популярна для длительны поездок. Калькулятор стоимости находится на сайте.
Дистанционное оформление – уже само по себе является плюсом, экономит время и деньги. Для оформления страховки шенгенской визы понадобиться выполнить следующие шаги:
Оплата производится картой через подтверждение с помощью кода, что придёт от банка, в котором зарегистрирован счёт. Внести оплату можно как с кредитной, так и с дебетовой картой, но с одним условием – карта должна быть только именной.