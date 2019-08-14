Вопросы антикризисных коммуникаций обсудят на форуме Baltic Weekend в Петербурге

Baltic Weekend давно стал масштабным форумом, который объединил лучших специалистов в области связей с общественностью, рекламы и маркетинга, общественников и госслужащих. Его задача – возможность открытого диалога для профессионального сообщества в контексте экономических и социально-политических задач. Каждый год форум собирает более 500 экспертов из России, стран СНГ, Европы и Южной Америки