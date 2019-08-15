7 лучших беспроводных наушников

Posted 15 августа 2019,, 16:15
Published 15 августа 2019,, 16:15
Modified Вчера, 19:34
Updated Вчера, 19:34
Мы подобрали для вас семь лучших беспроводных наушников, которые сочетают в себе удобство, богатую функциональность и высокое качество. Рейтинг представлен как накладными, так и полноразмерными моделями. Данный рейтинг основывается расчетах и анализе проекта RankQuality.com.
7 место — Philips SHB8750NC
Главная особенность данной модели — технология активного шумоподавления ActiveShield, которая делает использование наушников максимально комфортным в любых условиях. Поддерживается функция быстрого подключения одним касанием через NFC, а также опцию сопряжения одновременно с несколькими Bluetooth-устройствами. Управление осуществляется посредством элементов, расположенных на чашках наушников.
6 место — Sony MDR-XB950B1
Наушники оснащены технологией EXTRA BASS, которая усиливает мощность звучания низких частот. Функция активируется нажатием специальной кнопки, после чего можно наслаждаться глубоким, насыщенным звуком. Заряда встроенного аккумулятора будет достаточно для 18 часов непрерывного использования. В комплекте с наушниками идет специальное фирменное приложение Headphones Connect, в котором есть возможность выбирать режимы воспроизведения и настраивать уровень басов.
5 место — Plantronics BackBeat Pro 2 SE
Plantronics BackBeat Pro 2 SE имеют систему активного шумоподавления, которая активируется кнопкой на чаше наушника. Умные датчики, расположенные под амбушюрами, отслеживают снятие наушников и автоматически приостанавливают воспроизведение. Имеется технология Multipoint для быстрого переключения между источниками звука, а также поддержка NFC чипа. Внутри конструкции присутствуют алюминиевые элементы, усиливающие каркас наушников.
4 место — Plantronics BackBeat Pro 2
Модель BackBeat Pro 2 оборудована интеллектуальной системой шумоподавления, позволяющей максимально комфортно наслаждаться звуком. Для разговора с находящимся рядом человеком необязательно снимать наушники, достаточно нажать кнопку на чашке. Кроме того, имеется специальный режим Voice для совершения звонков. Максимальная дальность действия Bluetooth-адаптера составляет 100 метров.
3 место — Sennheiser PXC 550
Наушники обеспечивают чистый, яркий и очень глубокий звук в широком динамическом диапазоне, на любом уровне громкости. Гибридная система активного шумоподавления приспосабливается под окружающую обстановку. Благодаря наличию встроенного лимитера гарантируется защита ушей от чрезмерных акустических перегрузок. Управление наушниками осуществляется с помощью сенсорной панели. Полного заряда аккумулятора достаточно для 30 часов непрерывного пользования.
2 место — Sennheiser HD 4.50 BTNC
Sennheiser HD 4.50 BTNC — это насыщенный, детализованный звук с мощными басами. Чтобы оградить пользователя от шумов внешнего мира, присутствует система Sennheiser NoiseGard. Подключение к источнику осуществляется с помощью интерфейса Bluetooth 4.1 с поддержкой кодека Qualcomm aptX. При выключенном шумоподавлении аккумулятор обеспечивает до 25 часов воспроизведения.
1 место — Sony WH-1000XM3
Комфортные и легкие наушники имеют практически идеальное качество звучания, в чем заслуга мощных 40-миллиметровых динамиков и шумоподавляющего HD-процессора QN1. Технология адаптивной регулировки звуком автоматически настраивает громкость окружения. А для приятных полетов имеется уникальная система оптимизации атмосферного давления. Управлять любыми функциями наушников можно с помощью легких касаний.
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