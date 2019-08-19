Эксперты составили перечень анализов для профилактики здоровья жителей Урала

Posted 19 августа 2019,, 04:03
Published 19 августа 2019,, 04:03
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Согласно данным статистики, на Урале уже пятый год подряд растёт число заболеваний, связанных с органами дыхания и аллергечискими реакциями. Причиной этому является растущая химическая и нервная нагрузка: заболевания, которые ранее считались профессиональными только для работников предприятий, теперь обнаруживаются у людей различных профессии. Количество таких болезней ещё в 2017 году превысило миллион и продолжает расти. На втором месте среди заболеваний, распространённых на Урале, находятся болезни органов кровообращения, замыкают тройку антилидеров — патологии органов пищеварения.
«Уральский» комплекс, разработанный «Лабораторией «Гемотест» для ежегодных профилактических обследований включает в себя исследования для выявления воспалительных процессов, аллергий и инфекций, нарушений сосудов, заболеваний печени, почек и желчевыводящих потоков. Также в комплекс включён тест для выявления риска заболевания сахарным диабетом.
Специальная цена в 990 рублей действует до 30 сентября 2019 года. Взятие биоматериала для анализов оплачивается отдельно. Подробности можно узнать на сайте лаборатории по телефону 8 (800) 550-13-13. Обязательно проконсультируетесь у специалиста перед началом исследований, так как имеются противопоказания.