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Posted 19 августа 2019, 08:29

Published 19 августа 2019, 08:29

Modified 24 декабря 2024, 18:07

Updated 24 декабря 2024, 18:07

В Екатеринбурге в медосвидетельствовании участника резонансного ДТП нашли ошибки

19 августа 2019, 08:29
Автоэксперт Максим Едрышов на своей странице в соцсети сообщил об ошибках в медосвидетельствовании Владимира Васильева, участника резонансного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге.

В документе неверно указано имя участника ДТП, а также дата забора биоматериала. Едрышов подчеркнул, что данный документ, несмотря на очевидные ошибки, был принят полицией и следствием.

Напомним, что ДТП произошло 4 августа. Васильев за рулем иномарки въехал в «Ладу», ожидающую разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП погибли два человека. Сейчас Васильев находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

#Общество#Новости УрФО#ДТП#Малышева#Екатеринбург
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