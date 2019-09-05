Крупнейший коммуникационный форум Baltic Weekend пройдет в конце сентября в Петербург

Издание Karelinform.ru, сообщает, что форум пройдет в виде двух пленарных заседаний. Также планируется провести три панельные дискуссии и еще шесть круглых столов. Все два дня форума, специалисты будут рассуждать о вопросах новых тенденций в области коммуникаций. Также не останутся без внимания и проблемы, с которыми приходится сталкиваться специалистам во время своей работы.